Unidade móvel chegou no sábado (28) e já está instalada em frente à Prefeitura; o funcionamento será suspenso apenas na sexta-feira, dia 3 (feriado) e retorna na segunda-feira, dia 6

A Prefeitura de Nova Odessa, em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, deu início nesta semana aos atendimentos da carreta do Programa “Mulheres de Peito”. A unidade móvel chegou à cidade no último sábado (28/03) e foi instalada no estacionamento do Paço Municipal, na Avenida João Pessoa, nº 777, Centro, local tradicionalmente utilizado para esse tipo de ação.

Os exames gratuitos de mamografia começam a ser realizados a partir desta terça-feira (31/03), com distribuição de senhas por ordem de chegada. A única interrupção no cronograma ocorrerá na sexta-feira (03/04), em virtude do feriado de Sexta-Feira Santa. Na quinta-feira (02/04), ponto facultativo, e no sábado (04/04), véspera de Páscoa, a unidade funcionará normalmente. Os atendimentos serão retomados na segunda-feira (06/04) e seguem até o dia 11 de abril.

Cronograma de funcionamento:



31/03 a 02/04 (terça a quinta): 50 senhas por dia, das 8h às 17h03/04 (sexta-feira): fechado (feriado)

fechado (feriado) 04/04 (sábado): 25 senhas, das 8h às 12h

25 senhas, das 8h às 12h 06/04 a 10/04 (segunda a sexta): 50 senhas por dia, das 8h às 17h

50 senhas por dia, das 8h às 17h 11/04 (sábado): 25 senhas, das 8h às 12h

Para o conforto e segurança das pacientes, a Secretaria instalou uma tenda com capacidade para cerca de 50 pessoas, além de disponibilizar agentes para orientação no local.

“É uma alegria receber novamente a carreta da mamografia. Graças à parceria com o Governo do Estado, vamos conseguir atender um grande número de mulheres. Nosso objetivo é cuidar da saúde da mulher e salvar vidas por meio da prevenção”, destacou o prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho.

Quem pode fazer o exame e quais documentos levar



Podem realizar o exame mulheres a partir dos 35 anos, conforme os seguintes critérios:

35 a 49 anos: pedido médico do SUS, Cartão SUS e RG

pedido médico do SUS, Cartão SUS e RG 50 a 74 anos: RG e Cartão SUS

RG e Cartão SUS Acima de 74 anos: pedido médico do SUS, Cartão SUS e RG

A realização da mamografia pelo programa respeita o intervalo mínimo de um ano em relação ao último exame. Caso a paciente tenha realizado o exame há menos de 12 meses, é obrigatória a apresentação de relatório ou carta médica justificando a necessidade do novo procedimento.

O exame é gratuito em todas as etapas. As pacientes recebem as imagens impressas no momento do procedimento e o laudo médico fica disponível em até 48 horas, podendo ser acessado pela internet com login e senha fornecidos no atendimento.

Programa Mulheres de Peito

As carretas da mamografia integram o Programa “Mulheres de Peito”, do Governo do Estado de São Paulo, que tem como objetivo ampliar o diagnóstico e o tratamento precoce do câncer de mama, aproximando os exames da população.