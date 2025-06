Um carro explodiu em um posto de gasolina na Praça da Cruz Vermelha, Rio de Janeiro, neste sábado 7 de junho de 2025, durante abastecimento com GNV.

A explosão, causada por ruptura do cilindro de gás, matou o motorista Guaraci Costa, 64, e deixou o frentista Paulo Santos, 61, gravemente ferido.

Vídeo explosão de carro no Rio de Janeiro

O posto foi danificado, e uma janela do INCA quebrou. A polícia investiga a causa, e o incidente levanta preocupações sobre a segurança do GNV, embora seja geralmente considerado seguro com manutenção adequada.

