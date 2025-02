Avião da Gol que decolava para Fortaleza colide com viatura no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, nesta noite. O voo foi abortado após o acidente e equipes de resgate foram chamadas. O carro estava no meio da pista, de acordo com informações enviadas à torre de controle. Não há relatos de feridos.

Até o momento, sabe-se que um veículo de solo da RioGaleão atingiu um Boeing 737 da GOL durante a corrida de decolagem. Tudo indica que o avião estava na velocidade segura para abortar, sem feridos. Óbvio, é algo inadmissível de acontecer seja lá qual for o aeroporto.