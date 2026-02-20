Acidente aconteceu na manhã desta sexta-feira (20) na esquina das Avenidas Ampelio Gazzetta e Brasil

Um acidente de trânsito deixou duas pessoas levemente feridas na manhã desta sexta-feira (20) na Avenida Ampelio Gazzetta, em Nova Odessa. Um automóvel marca Volkswagen e modelo CrossFox tombou no cruzamento da esquina com a Avenida Brasil.

De acordo com informações preliminares do Policiamento de Trânsito do município, os agentes atenderam a ocorrência e prestaram apoio no local, orientando os demais veículos e interditando parcialmente o cruzamento.

Ambas as vítimas foram encaminhadas para o Hospital Municipal ‘Dr. Acílio Carreon Garcia’ para avaliação médica. As circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas pelas autoridades.