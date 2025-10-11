Casa de 1.000 m² valoriza design brasileiro e atmosfera acolhedora, veja o projeto

|
Projeto valoriza integração, iluminação natural e fluidez com decoração sofisticada e atmosfera perfeita para bem-receber
Com sede em Ribeirão Preto (SP), escritório Frezza & Figueiredo Arquitetura e Interiores aposta em ambientes generosos com a composição de mobiliário de design brasileiro que se destacam pelo bom gosto e atemporalidade
Amplitude e integração pelo olhar dos profissionais da Frezza & Figueiredo Arquitetura & Interiores | Foto: Carolina Mossin
A idealização do projeto deu-se pelo encontro de um casal jovem, com filhos pequenos, e o olhar atento dos profissionais Gabriel Figueiredo, arquiteto, e Fabricio Frezza, designer de interiores, da Frezza & Figueiredo Arquitetura e Interiores, em elaborar espaços que traduzem personalidade, aconchego e acolhimento.
O ponto de partida foi a compra de uma casa ainda em obra, que passou por uma reforma arquitetônica completa para atender às expectativas da família que adora receber e viver intensamente os espaços.
Além do destaque para a área social, o projeto completo, de 1.000 m², contemplou a ampliação das áreas íntima e social do imóvel, com suítes generosas para os filhos, com closets e banheiros amplos. Além delas, o pavimento superior também abriga a suíte master do casal, com dois closets e uma sala de banho.
A adaptação também incluiu uma sala íntima de TV, com copa de apoio e lavanderia íntima no piso superior, que trazem mais privacidade e conforto para a família.
Detalhes de área social
Sala de jantar com dez lugares, com destaque para as cadeiras do designer Tadeu Paisan e pendente assinado por Adriana Yazbek, escolha da dupla de profissionais Gabriel Figueiredo e Fabricio Frezza | Projeto: Frezza & Figueiredo Arquitetura & Interiores | Foto: Carolina Mossin
No térreo, a integração é a palavra-chave. Living, salas de jantar, estar e de TV e espaço gourmet se conectam de forma fluida, sempre com vista para o jardim, que tem paisagismo assinado por Mônica Costa. Além do volume, beleza e colorido da vegetação, o jardim também traz o aroma das lavandas, camélias e alecrins para dentro dos ambientes quando as portas e janelas estão abertas.
A sala de TV, localizada ao lado do gourmet, funciona como um ambiente versátil para a família e amigos assistirem a jogos, shows e outras atrações, ainda que conectados aos demais ambientes sociais. Isso porque o espaço gourmet conta com uma tela de projeção retrátil, com função independente.
A ampla estante na cor verde é destaque no living assinado por Frezza & Figueiredo Arquitetura e Interiores | Foto: Carolina Mossin
Voltado para o paisagismo, o living destaca peças de design assinado, como o sofá e poltronas da Artefacto, a mesa de centro Água, de Domingos Tótora, e tapetes da By Kamy, compondo um ambiente jovem e elegante. A protagonista, no entanto, é a estante na cor verde, localizada no living e criada para abrigar obras do acervo do casal, lembranças de viagens e desenhos dos talentosos filhos, juntamente com a despojada Poltrona Mole, de Sergio Rodrigues. Essa composição imprime cor, alegria, leveza e afeto, tornando o ambiente menos formal e mais conectado com a história da família.
Ao centro, a leveza da mesa Água, de Domingos Tótora, destaca-se entre o mobiliário assinado que ambienta os espaços pelo olhar de Gabriel Figueiredo, arquiteto, e Fabricio Frezza, designer de interiores | Projeto: Frezza & Figueiredo Arquitetura & Interiores | Foto: Carolina Mossin
A seleção de peças assinadas inclui a poltrona Mole, de Sergio Rodrigues, cadeiras Flecha, por Carlos Motta, e pendente de Adriana Yazbek. As paredes são preenchidas por obras de artistas como Rubem Valentim, Marcelo Maimone, Alfredo Volpi, Galeria Arter, entre outros, além de objetos de design, garimpados e de valor afetivo.
Na área gourmet, o forro de madeira e ventiladores de teto criam uma atmosfera sofisticada e aconchegante. A adega se abre para um pátio com parreira, reforçando a relação entre o interior e a natureza.
Revestimento em madeira do teto e coifa no espaço gourmet trazem sofisticado ao ambiente | Projeto: Frezza & Figueiredo Arquitetura & Interiores | Foto: Carolina Mossin
|Frezza & Figueiredo Arquitetura e Interiores, @frezzaefigueiredo
