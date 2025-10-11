Casa de 1.000 m² valoriza design brasileiro e atmosfera acolhedora, veja o projeto

A idealização do projeto deu-se pelo encontro de um casal jovem, com filhos pequenos, e o olhar atento dos profissionais Gabriel Figueiredo, arquiteto, e Fabricio Frezza, designer de interiores, da Frezza & Figueiredo Arquitetura e Interiores, em elaborar espaços que traduzem personalidade, aconchego e acolhimento.

O ponto de partida foi a compra de uma casa ainda em obra, que passou por uma reforma arquitetônica completa para atender às expectativas da família que adora receber e viver intensamente os espaços.

Além do destaque para a área social, o projeto completo, de 1.000 m², contemplou a ampliação das áreas íntima e social do imóvel, com suítes generosas para os filhos, com closets e banheiros amplos. Além delas, o pavimento superior também abriga a suíte master do casal, com dois closets e uma sala de banho.

A adaptação também incluiu uma sala íntima de TV, com copa de apoio e lavanderia íntima no piso superior, que trazem mais privacidade e conforto para a família.

Detalhes de área social