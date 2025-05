A Casa de Dom Bosco realizou, na manhã desta sexta-feira (29), o evento de encerramento do mês das mães — um momento especial para homenagear aquelas que inspiram a todos. Foi promovido um café da manhã com palestra de Débora Balan sobre “O poder da maternidade – amor, força e transformação”. O evento ocorreu em parceria da Casa de Dom Bosco com organização “Associação Braços Abertos” e apoio do vereador Fernando da Farmácia.

“Celebramos com sorrisos e abraços essa bela homenagem”, destacou o vereador. Fernando da Farmácia agradeceu à Casa de Dom Bosco por gentilmente abrir as portas e ser a sede do encontro tão significativo. “A Débora nos presenteou com uma palestra inspiradora. Suas palavras tocaram a todos e tornaram o evento ainda mais especial”, ressaltou Fernando da Farmácia. “A Associação Braços Abertos está de parabéns pela organização deste lindo evento, marcado por afeto, aprendizado e celebração”, completou.