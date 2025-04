A Casa do Artesão “Sr. Roldão de Oliveira” de Santa Bárbara d’Oeste reabre neste sábado (12) com uma ampla variedade de peças produzidas por artesãos locais. O espaço, dedicado à valorização do trabalho manual e da cultura popular, contará com itens confeccionados em diferentes técnicas, com preços que variam entre R$ 5 e R$ 350.

Instalada no Centro de Atendimento ao Turista, na Rua João Lino, 362, no Centro, em frente ao Museu da Imigração, a Casa do Artesão funcionará de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas, e aos sábados, das 9 às 13 horas.

A iniciativa visa fortalecer a produção artesanal no município, oferecendo aos artistas locais a oportunidade de expor e comercializar suas criações em um espaço fixo. Além disso, a proposta está alinhada aos princípios de valorização cultural, geração de emprego e renda, inclusão social e desenvolvimento econômico.

Confeccionadas em diversas técnicas, podem ser encontradas peças, como vasos, porta objetos, comedouros para PET e jogos em madeira (artesão Antônio Carlos), caixas, quadros, porta objetos e arranjos florais em madeira (Antônio e Marister Damiani), bolsas com temas maternidade, autismo e doenças ocultas, profissão, luvas de contenção e nécessaire em costura criativa (Claudete dos Santos), acessórios em macramê, miçanga, torção de arame/cobre e filtro dos sonhos (Edma de Souza), velas, difusores e home spray (Fernanda Brasil), crochê fio de malha, bolsas, cachepos e chaveiros (Iara Nunes), acessórios de cabelo feitos de fitas e pérolas (Jenifer Rodrigues), pintura criativa em bustos de personalidades, personagens, caveiras e animais (Jhonatan Felix), luminárias em pote de vidro com diversos temas e esculturas em biscuit (Julia Wagner), bolsas em fio náutico e chinelos em crochê (Maria Ap. Zoz), perfumaria, perfume para PET e para carro, brilho labial, aromatizadores e body spray (Maria Monteiro), chaveiros, ímãs, ponteira de lápis, canecas, topos de bolo e peças decorativas em biscuit (Mônica Lima), toucas, cachecóis, sapatinhos de bebê, chaveiros e acessórios em crochê (Rosely Wagner), mascotes de Santa Bárbara, padroeira da cidade, cultura Geek, safari e bonecas em amigurumi crochê (Suzana Chiquetto).

Mais informações sobre a Casa do Artesão podem ser obtidas com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, de segunda a sexta-feira, das 9 às 15 horas, pelo telefone (19) 3455.7000 ou e-mail [email protected].