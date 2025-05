A Casa do Conto de Americana, vinculada à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, recebe na próxima quarta-feira, dia 28, às 19h, o lançamento da nova história contada às crianças e demais frequentadores do espaço. O enredo inédito é baseado no conto “Você é Especial”, do escritor norte-americano Max Lucado. A entrada é gratuita e não há necessidade de retirada de ingressos.

O livro homônimo traz uma fábula contemporânea que conta a história de Marcinelo, que vive em uma sociedade parecida com a nossa. Um dia, ele ouve uma mensagem que reconforta seu coração: alguém o ama, e o aceita, exatamente como é.

O evento é uma oportunidade para familiares conhecerem a história a ser apresentada aos estudantes da rede municipal de Educação na Casa do Conto. Além da apresentação, o público verá uma exposição de casinhas dispostas em um vilarejo em tamanho miniatura, com obras produzidas pela artesã Iole Calil.

Oportunidade

“O lançamento da nova história da Casa do Conto é uma oportunidade especial para revisitar ou conhecer o espaço e o enredo apresentado pela arte educadora e psicopedagoga Cristina Lazaretti, a Tininha”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

A Casa do Conto está localizada à Avenida Carioba, nº 113, Carioba.