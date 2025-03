Casa do Conto de Americana recebe alunos da Educação de Jovens e Adultos

Um sarau organizado pela Casa do Conto de Americana, vinculada à Secretaria de Cultura e Turismo, reuniu alunos da Educação de Jovens e Adultos na última sexta-feira (21). A atividade foi coordenada pela arte educadora e psicopedagoga Cristina Lazaretti, a Tininha, responsável pelo espaço.

O sarau contou com a apresentação da manifestação cultural de contação de histórias, seguida de depoimentos dos próprios alunos sobre a atividade. Em Americana, as aulas da EJA são oferecidas pela rede municipal no Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) Prof.ª Philomena Magaly Makluf Rosseti, no São Vito.

“A contação de histórias pode ser uma aliada no processo de co-construção do conhecimento envolvendo professores e estudantes”, declarou o secretário de Educação e secretário interino de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

A Casa do Conto está localizada à Avenida Carioba, nº 113, e faz parte do Complexo Industrial de Carioba, tombado pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo (Condephaat) e Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico e Cultural de Americana (Condepham), como Patrimônio Histórico de Americana.

