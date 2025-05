A Casa dos Conselhos de Americana está atendendo provisoriamente pelo telefone (19) 2038-2456, da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), durante o período de reforma do prédio do órgão. O número já está em funcionamento e deve ser utilizado pelos usuários até a conclusão das obras. A mudança temporária ocorre em razão da desocupação do imóvel, etapa já em andamento e necessária para o início das intervenções.

A reforma da Casa dos Conselhos contará com investimento de R$ 427.721,81 e terá duração estimada de três meses. O projeto contempla revisão de telhado, modernização da parte elétrica, instalação de ar-condicionado, ampliação de salas, melhorias nos espaços coletivos e individuais, além de pintura geral.

“A reforma é importante para promover a readequação dos espaços e oferecer melhores condições para o desenvolvimento do trabalho em prol da população, pois são vários conselhos municipais abrigados no espaço”, explicou a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes.

O anúncio da reforma da Casa dos Conselhos e de quatro CRASs (Jardim Guanabara, São Manoel, Praia Azul e Jardim Nossa Senhora Aparecida) foi feito em abril pelo prefeito Chico Sardelli. O investimento total é de R$ 1,5 milhão, com recursos do orçamento municipal e de emenda parlamentar de R$ 250 mil destinada pelo deputado federal Kim Kataguiri, por meio de articulação do chefe de Gabinete da Prefeitura, Franco Sardelli.

A Casa dos Conselhos abriga os conselhos municipais das seguintes áreas:

– Assistência Social

– Direitos da Criança e do Adolescente

– Direitos da Mulher

– Direitos da Pessoa com Deficiência

– Políticas Públicas sobre Álcool e Outras Drogas

– Pessoa Idosa

– Promoção da Igualdade Racial

– Segurança Alimentar e Nutricional