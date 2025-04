Casal fazia besteirinha na praça, mas não é o que você pensa

Um casal que fazia besteirinha no que diz respeito ao mundo legal acabou sendo detido por agentes da Gama em Americana esta terça-feira. O caso aconteceu na vila Dainese, na praça da Luz.

O caso foi por volta das 21h na praça Pedro Dainese, popularmente conhecida como praça da Luz.

O casal ficava no quiosque e quando o cliente chegava para fazer a compra, o homem descia pelo calçamento tipo passarela do canto da praça e descia até a mata que margeia a praça.

Casal da besteirinha

AVERIGUADO J. C. E 28 anos. AVERIGUADA M. L. S 37 anos

DROGAS 70 porções de maconha. 69 tubetes de haxixe.

Equipe durante operação azul marinho no bairro VL Dainese e adjacências no intuito de coibir todo e qualquer ato ilícito, como tráfico de drogas, roubos e furtos. Quando recebeu informações privilegiada via controle/C.S.I. dando conta de que um casal encontrava-se na praça Pedro Dainese (praça da luz) na traficância. Sendo que nesta data a mulher branca estatura mediana trajava um sobre-tudo claro, blusa preta, calça preta e tênis branco. E o homem estaria de blusa preta com listra no peito e calça escura.

A denúncia ainda trazia em seu escopo que o casal ficava no quiosque ali existente e quando o cliente chegava para fazer a compra, o homem descia pelo calçamento tipo passarela do canto da praça e descia até a mata que margeia a praça, onde pega a droga e retorna para o quiosque somente com a droga que o usuário comprou, não ficando com nada em seu poder.

De posse das informações a equipe prosseguiu na abordagem, e já na praça deparou com o casal mencionado na denúncia, abordados, com o já identificado J. nada de ilícito localizado, solicitado o apoio da GCMF Juliana que compunha nesta data a viatura de canil R-190. Em revista pessoal em Mariele também nada de ilícito localizado, já na bolsa feminina que trazia consigo, localizado no interior um celular da marca Samsung na cor vermelha e duas tesouras do tipo escolar com resquícios de substância esverdeada análoga a entorpecente do tipo maconha.

Em diligências nas imediações mais em específico no local em que a denúncia apontava o subinspetor Siderlei observou a vegetação amassada por trânsito de pessoas criando “um caminho” que levou até aos pés de uma árvore onde junto aos pés da árvore tropeçou em uma tubulação de cano PVC parcialmente enterrado.

Ao abrir o tampo do cano encontrou no interior 139 porções de maconha fracionados em porções já prontos para a venda, embalagens de dois tipos distintos, 70 porções embaladas em saquinhos tipo zip loc e 69 tubete na cor laranja. Solicitado o trabalho de faro, faro este feito pela cadela Hanna, porém sem êxito.

Diante o exposto dados voz de prisão ao casal e lido os direitos constitucional, preservando assim os direitos individual de ambos, indagados silenciaram, algemados para minimizar o risco de fuga e conduzidos a CPJ e apresentados os fatos a autoridade polícial, delegado de polícia judiciária Dr Odair José Jaeger que deliberou pelo registro do BOPC, registrado pelo escrivão de polícia Vitor Lenner.

Drogas apreendidas e encaminhadas a polícia científica para perícia e constatação. Celular, tesouras, e cano de PVC apreendidos. J. e M. qualificados e enquadrados como investigados por tráfico de drogas, ouvidos em termo próprio e liberados.

