Casal CONFUNDE uma personal trainer com uma MULHER TRANS e a IMPEDE de usar o banheiro feminino da academia onde ela trabalha, em Recife (PE).

Uma mulher cis foi atacada por ser confundida com uma mulher trans em uma academia no Recife.

Quando lutamos contra a transfobia é porque sabemos que todo mundo, inclusive pessoas cis, podem ser vítimas. Que a academia tome medidas para punir os transfóbicos!

Vídeo preconceito contra personal- confundida com trans

Atriz Priscila Vaz celebra 9ª passagem pelo tapete vermelho de Cannes e destaca estreia de filme aclamado

Atriz brasileira compartilha bastidores de mais um ano marcante no prestigiado festival francês e comenta experiência ao assistir ao elogiado “Affeksjonsverdi”

A atriz Priscila Vaz viveu mais um capítulo memorável de sua carreira internacional ao marcar presença pela nona vez no tapete vermelho do Festival de Cannes. Esta foi a quinta edição consecutiva em que ela prestigia o evento cinematográfico, consolidando sua trajetória como uma das brasileiras com maior assiduidade na Riviera Francesa durante o festival.

“Meu quinto ano em Cannes e a nona vez que tenho o privilégio de cruzar o tapete vermelho”, celebrou Priscila nas redes sociais, onde compartilhou cliques deslumbrantes de seu look na cerimônia.

Neste ano, a artista não apenas participou dos eventos de gala, como também acompanhou de perto uma das estreias mais comentadas do festival: Affeksjonsverdi (Sentimental Value). O longa, protagonizado por nomes como Renate Reinsve, Elle Fanning e Inga Ibsdotter Lilleaas, foi ovacionado pela crítica e emocionou a plateia com sua abordagem sensível e atuações poderosas.

“Assim como os outros anos, este também foi especial — mas teve algo a mais. Assisti à estreia de um dos filmes mais aclamados dessa edição. Um drama emocionante com atuações brilhantes”, contou a atriz.

Com olhar voltado para o futuro, Priscila já vislumbra um novo marco em sua trajetória. “Que a minha décima presença em Cannes seja ainda mais inesquecível e memorável”, declarou, deixando claro que seus passos no tapete vermelho ainda prometem muitos momentos impactantes.

Priscila, que divide sua carreira entre o Brasil e a Europa, vem se destacando também como presença constante em eventos de prestígio internacional, reforçando a potência e o talento brasileiro no cenário artístico global.

Créditos: Dianacatch

