Polícia Civil prendeu dupla, que já possuía antecedentes, por traficar drogas

Na tarde desta segunda-feira (6), a Polícia Civil de Americana prendeu um casal acusado de traficar drogas na região do bairro São Fernando, em Santa Bárbara d’Oeste. Policiais da Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes) realizaram a “Operação Contato” e detiveram a dupla, que possui antecedentes criminais de roubo e tráfico.

Segundo informações, duas equipes de agentes da Dise, em viaturas descaracterizadas, se deslocavam pela Avenida Alfredo Contato quando visualizaram um veículo marca VW e modelo Saveiro, de cor branca, avançando o sinal vermelho no cruzamento com a Avenida São Paulo. Diante da infração e do comportamento suspeito, os policiais iniciaram acompanhamento ao automóvel, constatando, após consulta ao emplacamento, que o veículo era registrado no município de Rio das Pedras.

No cruzamento com a Avenida Santa Bárbara, se aproveitando do momento em que o semáforo estava fechado, os agentes realizaram a abordagem ao veículo, ocupado por um casal. Em entrevista preliminar, apurou-se que o condutor (o representante M.L.S., 49) era egresso do sistema penitenciário, tendo cumprido aproximadamente 14 anos de prisão em razão de condenação pelo crime de roubo. Já a passageira, sua companheira (a desempregada L.G.P., 28), possuía antecedentes por tráfico de drogas.

Durante busca no veículo, os policiais localizaram uma sacola plástica contendo 206 gramas de cocaína, fracionada em diversos pedaços, além de três aparelhos de telefone celular, uma folha manuscrita com anotações de contabilidade do tráfico e R$ 48,00 em espécie. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante aos investigados, que foram conduzidos junto dos objetos e substâncias apreendidos até a sede da Dise.

A ocorrência foi apresentada para a Autoridade Policial, que ratificou o flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, adotando as medidas de Polícia Judiciária cabíveis. Concluídos os trabalhos em sede de Delegacia, os indiciados foram submetidos a exame cautelar e, posteriormente, escoltados às Cadeias Públicas de Sumaré e Monte Mor, onde permanecerão à disposição da Justiça para Audiência de Custódia.