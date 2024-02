Casal do Furto acabou preso em Santa Barbara d’Oeste

este sábado. O casal foi preso e o dono da loja descobriu como que funcionava o esquema. A mulher despista o atendente enquanto o marido rouba. O caso aconteceu no bairro Mollon, na rua do Ferro.

Foram 3 furtos em sequência e este sábado os dois foram presos pela guarda municipal.

Os furtos aconteceram na terça-feira por volta das 18h e outros dois na quinta-feira. O primeiro um pouco antes do meio dia e o segundo já no final da tarde.

O homem tinha conseguido fugir mas foi detido três ruas abaixo. O delegado determinou a Prisão em flagrante por Furto Qualificado, e ficaram presos.

