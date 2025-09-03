Na noite desta segunda-feira (1º), um casal foi preso em flagrante ao tentar passar pelo pedágio da Rodovia Anhanguera (SP-330), em Nova Odessa, transportando aproximadamente 50 quilos de maconha. A ação foi realizada por equipes do 4º Batalhão de Policiamento Rodoviário durante a Operação Direção Segura (ODS), que fiscaliza principalmente casos de embriaguez ao volante.

Segundo a ocorrência, os policiais rodoviários desconfiaram de um veículo marca Chevrolet e modelo Onix parado em uma das cabines de pagamento. Ao observar a aproximação da viatura, o motorista tentou fugir dando marcha à ré, mas foi imediatamente abordado pelos agentes.

Fiscalização

Na fiscalização realizada pela PM Rodoviária, o condutor não apresentou a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Em seguida, os policiais localizaram uma caixa de papelão no banco traseiro do veículo, onde havia diversos tijolos de maconha, totalizando cerca de 50 quilos.

Por sua vez, a mulher que estava no banco do passageiro confessou que tinha conhecimento do transporte da droga. Diante do flagrante, ambos receberam voz de prisão e foram encaminhados ao Plantão Policial de Nova Odessa, onde o caso foi registrado.