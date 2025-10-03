Bebê de quatro meses necessitou de atendimento médico e Conselho Tutelar acompanha o caso

Na terça-feira (30), um casal foi preso no Jardim dos Ipês, em Sumaré, acusado de maus-tratos contra os três filhos. A ocorrência foi atendida por equipes do 48º BPMI (Batalhão da Polícia Militar do Interior), após denúncia de violência doméstica.

De acordo com a PM, as crianças foram encontradas em condições insalubres, vivendo em ambiente considerada degradante. Uma delas, um bebê de apenas quatro meses, apresentava sinais de debilidade e necessitou ser encaminhada à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Maria Antônia para atendimento médico.

No local, os policiais identificaram o pai, já conhecido da corporação por envolvimento em situações de desentendimento e uso de entorpecentes. Ele admitiu aos PMs ter consumido cocaína e bebida alcoólica antes da abordagem. A mãe também estava na residência.

Conforme a PM, com a autorização da avó das crianças, dona do imóvel, a equipe policial constatou a situação de risco e realizou a condução do casal até o Plantão Policial de Sumaré, onde ambos foram autuados por maus-tratos.

O Conselho Tutelar acompanhou toda a ocorrência e dará encaminhamento às medidas de proteção para as crianças. A Polícia Militar reforça a importância de que casos suspeitos de maus-tratos ou negligência contra menores sejam denunciados imediatamente, garantindo a proteção da infância e juventude.