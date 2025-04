Casal do Fox roubou farmácia em Araras e foi detido pela Gama

Um casal que é acusado de roubar uma farmácia em Araras foi detido em Americana na tarde desta sexta-feira da Paixão.

O caso terminou no bairro Nova Americana por volta das 17h com os dois detidos e o material recuperado.

A equipe Canil da Gama Scarazatti, Juliana e Santos fazia patrulhamento preventivo pela área central da cidade quando foi noticiado via rádio um veículo Fox de cor vermelha, placa ENF3B93, estaria envolvido em um furto de medicamentos por uma farmácia Drogal na cidade de Araras.

O carro com os ladrões teria acessado Americana pela Avenida Cillos sentido Centro. Eles foram encontrados na rua Chavantes, no bairro Nova Americana.

Com a informação, a equipe iniciou patrulhamento em vista e pelo local do fato, deparou com o mesmo, que estava estacionado e com duas partes no interior.

Foi realizado os procedimentos de abordagem onde o motorista, F B G, e a passageira A V S desceram do veículo sendo realizado a busca pessoal.

Com eles apenas os celulares foram localizados.

Casal escondia no porta malas

Já na busca veicular, foram localizados os medicamentos conforme auto de exibição e apreensão os quais estavam atrás do banco da passageira. Questionados sobre os produtos, confessaram a prática dos furtos realizados nesta data nas cidades de S.B.O e Americana.

Diante o fato e devido ao fundado receio de fuga, partes foram algemadas e lidos os direitos constitucionais, bem como dado voz de prisão para as mesmas.

Os dois foram encaminados para a Delegacia de Polícia onde a notícia crime foi passada a Autoridade Policial que deliberou pela prisão em flagrante delitos de ambos os autores, bem como pela apreensão dos produtos, celulares, dinheiro e veículo.

