Casal morre por febre maculosa; suspeita de infecção na cidade de Campinas

Um casal morreu no interior de São Paulo por febre maculosa. O caso causou comoção. Se trata da dentista Mariana Giordano e seu namorado, o piloto Douglas Costa. Os dois faleceram no último dia 8 junho, após apresentar sintomas como febre, dores e manchas pelo corpo.

Segundo relatos, a dentista notou picadas no corpo após uma viagem para Campinas. Logo depois o casal viajou para Monte verde, mas os sintomas só teriam aparecido no segundo dia da viagem em Minas Gerais.

Nesta segunda-feira, 12, o Instituto Adolpho Lutz confirmou que a morte foi devido a febre maculosa, transmitida pelo carrapato estrela. Os sintomas podem ter incubação de 14 dias.De acordo com as informações divulgadas, os sintomas do casal começaram no dia 3 de junho.

Febre Maculosa

Segundo dados divulgados pelo Governo de São Paulo, de Campinas e Piracicaba apresentam os maiores números de infecção de febre maculosa no Estado. Em 2023, foram registrados 10 casos e quatro óbitos, incluindo o da dentista e do piloto.

