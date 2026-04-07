Ação da Polícia Civil em imóvel no Residencial Salerno identificou armazenamento para distribuir na região

Um casal acabou preso na manhã desta terça-feira (7) acusado por tráfico de drogas e associação para o tráfico em Sumaré. A Polícia Civil, através da Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes) de Americana, realizou a Operação “Salerno” e houve a apreensão de aproximadamente 15 quilos de entorpecentes.

A ação ocorreu em um imóvel localizado na Rua Maringá, no Parque Residencial Salerno, após denúncia indicar que uma mulher estaria armazenando grande quantidade de entorpecentes para futura distribuição na região.

De acordo com a polícia, equipes da Dise foram até o endereço em viaturas descaracterizadas e observaram movimentação na parte superior do sobrado. Ao chamarem pela investigada, foram atendidos pelo companheiro dela, que tentou fugir para o interior da residência ao perceber a presença policial, mas foi contido.

Drogas no imóvel

Questionado sobre a denúncia, o homem confessou que havia drogas no imóvel e indicou o local onde estavam escondidas. Durante as buscas, os agentes localizaram 16 tijolos de maconha, totalizando cerca de 15 quilos, além de dois aparelhos celulares pertencentes ao casal.

A mulher também estava na residência e teve a identidade confirmada pelos policiais. Diante dos fatos e das evidências reunidas durante a investigação, ambos receberam voz de prisão em flagrante: W.M.S., 32 anos, ajudante, e M.B.C., 26, comerciante.

Os dois foram encaminhados à sede da Dise de Americana, onde a ocorrência foi formalizada. Após os procedimentos legais, eles passaram por exame cautelar e serão encaminhados às cadeias públicas da região, onde permanecerão à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia.