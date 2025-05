A Polícia Municipal de Sumaré conseguiu prender um casal envolvido em furto graças à atuação rápida da nova equipe Ronda Comércio. Com apenas cinco dias de atuação, a ronda foi criada a pedido do prefeito Henrique do Paraíso para reforçar a segurança dos comerciantes locais, já apresentou resultados positivos.

A ocorrência foi registrada no dia 10 de maio, durante patrulhamento na Avenida 7 de Setembro.

Os agentes abordaram uma vítima que relatou ter tido seu celular furtado por uma mulher dentro de um ônibus. Utilizando o celular da mãe, a vítima conseguiu rastrear o aparelho, que se deslocava pelo centro da cidade.

Acompanhada pela equipe da Ronda Comércio, ela iniciou o acompanhamento do sinal via GPS. Nas proximidades do shopping popular, os agentes identificaram um casal saindo de um veículo. A vítima reconheceu seu celular no bolso do suspeito, e após abordagem, foi confirmado que o aparelho era de sua propriedade.

O casal havia utilizado o telefone para realizar várias compras via Pix.

Os envolvidos foram conduzidos ao Plantão Policial, onde a prisão foi ratificada pela autoridade de plantão. Os produtos adquiridos com o Pix da vítima, por serem perecíveis, foram doados ao Projeto Imperador, que atende cerca de 120 crianças no município.

A Secretaria de Segurança de Sumaré reforça que a população pode contar com a atuação constante da Ronda Comércio para coibir delitos e aumentar a tranquilidade no comércio local.

