Caso Maria Carolina; assassino pega 33 anos

Encerrado o julgamento do assassinato de Maria Carolina- Nesta segunda-feira, a cidade de Santa Bárbara d’Oeste vivenciou o desfecho em um dos julgamentos mais aguardados da região. José Albert foi condenado a 33 anos e 1 mês de prisão em regime fechado, além de ter que pagar uma multa de R$156 mil, por um crime que chocou a comunidade: o assassinato de Maria Carolina.

O julgamento, que se estendeu por nove horas, chegou ao fim às 21h09, trazendo à tona a brutalidade do ato cometido por Albert, que assassinou Maria Carolina por estrangulamento e escondeu seu corpo em um bueiro. A severidade da pena imposta foi justificada pela confirmação de agravantes que caracterizam o homicídio como quadruplamente qualificado.

O crime ocorreu em setembro de 2023 e a crueldade e a frieza demonstradas por Albert durante o ato causaram uma mobilização significativa.

Durante as longas horas de julgamento, o ambiente foi marcado por tensão. A promotoria apresentou provas contundentes, destacando a violência do crime, enquanto a defesa tentou minimizar a responsabilidade do réu, mas sem êxito. A decisão do júri refletiu a gravidade da situação e a necessidade de justiça, ecoando o clamor da comunidade por um desfecho justo.

Maria Carolina, mais uma vítima

A história de Maria Carolina agora se junta ao triste rol de vítimas da violência, e a cidade, embora sinta um alívio com a condenação, continua a buscar respostas e um sentido de paz em meio à dor. A cobertura completa do caso e suas repercussões será apresentada nas próximas edições.

