Equipes do 48º Batalhão de Policiamento Militar do Interior (BPM/I) atenderam, entre a madrugada de segunda-feira (8) e desta terça (9), a quatro ocorrências distintas envolvendo violência doméstica, tráfico de drogas e um veículo incendiado produto de crime nas cidades de Sumaré e Hortolândia.

Violência doméstica – Hortolândia

Na madrugada de segunda-feira (08), policiais que patrulhavam a Rua Graça Aranha, no Jardim Amanda, ouviram pedidos de socorro provenientes de uma residência. Ao desembarcarem, encontraram a vítima na garagem, que relatou ter sido agredida pelo companheiro por motivo de ciúmes — situação que, segundo ela, era recorrente.

A mulher afirmou que, ao manifestar o desejo de encerrar o relacionamento, sofreu novas agressões e ameaças. As partes foram conduzidas ao Plantão Policial, onde o agressor permaneceu preso.

Tráfico de drogas – Sumaré

Na tarde do mesmo dia, uma equipe realizava patrulhamento pela Rua Antônio Carlos dos Santos, no Jardim Calegari, quando abordou um indivíduo em área conhecida pelo tráfico. Nervoso ao perceber a viatura, ele tentou se afastar, mas foi interceptado.

Durante busca pessoal, os policiais encontraram R$ 136 em dinheiro, valor que o suspeito admitiu ser proveniente da venda de entorpecentes. Ele também indicou o local onde escondia drogas, resultando na apreensão de 33 porções de maconha, 86 de cocaína e 7 de crack. O homem foi levado ao Distrito Policial e permaneceu preso.

Tráfico de drogas – Hortolândia

Também na tarde de segunda (08), uma equipe foi procurada por um morador que, com receio de represálias, relatou tráfico constante próximo à Rua Graça Aranha, no Jardim Amanda. Os policiais foram ao local e avistaram um suspeito com as características informadas. Ao notar a aproximação, ele arremessou um objeto em um terreno vizinho.

Na abordagem, foram localizados entorpecentes com o indivíduo. Em busca complementar, a PM apreendeu 22 g de crack, 212 g de cocaína, 1.594 g de maconha e R$ 76. O suspeito confessou a prática e foi conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu preso.

Veículo incendiado e produto de crime – Sumaré

Já na madrugada de terça-feira (09), policiais atenderam uma ocorrência de veículo em chamas na Rua Pedro Schuchiman, no Jardim Eldorado, em Sumaré. O automóvel estava totalmente tomado pelo fogo quando a equipe chegou.

O Corpo de Bombeiros controlou o incêndio rapidamente. Após consulta do número do motor, foi confirmado que se tratava de um veículo roubado em Hortolândia dias antes. A Perícia Técnica foi acionada e, após os trabalhos, o carro ficou à disposição da Polícia Civil.