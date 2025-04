A Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria de Serviços Públicos, deu início às ações do programa Cata-Móveis, que tem como objetivo oferecer à população uma forma correta de descartar móveis e objetos de grande volume que não são mais utilizados. A primeira etapa aconteceu no bairro Maria Antônia, na segunda-feira (7), e retirou seis caminhões de materiais para descarte. Nesta primeira fase, o cronograma inclui ainda a região central, nos dias 9 e 10, e Nova Veneza, no dia 11 de abril.

A programação vai até o dia 2 de maio e percorrerá diversos bairros. Os moradores devem ficar atentos aos dias em que o caminhão passará em cada localidade. A recomendação é que os móveis e objetos como sofás, colchões, armários, entre outros itens volumosos, sejam colocados na calçada na véspera da coleta, facilitando o trabalho da equipe e garantindo que o descarte seja feito de forma correta e segura.

Além de contribuir com a limpeza urbana e evitar o descarte irregular em áreas públicas, o programa também ajuda no combate a criadouros do mosquito da dengue.

De acordo com o secretário de Serviços Públicos, Juninho Batista, o resultado da ação já demonstra o impacto positivo do programa. “Somente no bairro Maria Antônia foram retirados seis caminhões de materiais para descarte. Isso mostra que a população está colaborando e que o programa é essencial para manter nossa cidade limpa”, destacou o secretário.

A Prefeitura reforça que materiais como lixo doméstico, entulho de construção, galhos e podas de árvores não são recolhidos pelo Cata-Móveis. Para mais informações e para conferir a programação completa, os moradores podem ligar no 156.