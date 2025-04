Com acolhimento, estrutura digna e atendimento humanizado, o Residencial Vida Longa, no bairro Jaguari, tem mudado a vida de pessoas idosas em situação de vulnerabilidade em Americana. Inaugurado em dezembro de 2024 pelo prefeito Chico Sardelli, o espaço representa um novo começo para quem enfrentou dificuldades e agora reencontra o sentimento de pertencimento e segurança.

Aos 68 anos, Cleunice de Amaral da Silva é uma das moradoras do novo residencial. Depois de anos vivendo sob incertezas, ela encontrou no local não apenas uma casa, mas um lar. “Pagar aluguel era impossível. Precisava bastante de uma bênção dessa. Chorei de emoção com a minha casinha. Era tudo o que eu queria”, conta, emocionada.

Ex-catadora de materiais recicláveis, mãe de quatro filhos – dois deles já falecidos – Cleunice agora vive com autonomia, sem precisar se preocupar com aluguel, conta de água ou energia. Ela cuida da própria alimentação, participa da horta comunitária e se envolve nas atividades oferecidas pela equipe da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos da Prefeitura, em parceria com a Associação de Assistência Fonte Água Viva.

Além do espaço físico acessível, o projeto garante suporte contínuo para que os moradores possam viver com independência, respeito e dignidade. “Agora tenho a minha privacidade, posso fazer minhas coisas, ler, visitar familiares e viver com mais paz. Tenho fé que ficarei aqui até o fim da minha vida. Só Deus sabe o quanto já sofri”, diz Cleunice.

As ações fazem parte do Serviço de Acolhimento em República para Pessoas Idosas, que oferece acompanhamento 24 horas, com profissionais preparados para garantir bem-estar, estímulo à convivência e fortalecimento dos vínculos comunitários.

“Já promovemos atividades como o Fevereiro Roxo, com abordagem de doenças crônicas, além de tardes com música, roda de conversa e oficinas para incentivar a autonomia e o cuidado com a saúde física e emocional”, cita o coordenador da associação Água Viva, Jairo Linhares.

Sobre o projeto Vida Longa

O Vida Longa, administrado pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, oferece, de forma gratuita, moradia, proteção e suporte para pessoas acima de 60 anos, em situação de vulnerabilidade e risco social e pessoal, com vínculos familiares fragilizados.

Os idosos devem residir há pelo menos dois anos no município, ter renda de até dois salários mínimos e autonomia para realizar tarefas diárias. Para o atendimento, os potenciais moradores são avaliados a partir do acompanhamento realizado pelos CRAS (Centros de Referência de Assistência Social) e encaminhados para o CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social).

A construção do Residencial Vida Longa foi executada pela CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano) em área cedida pela Prefeitura de Americana. As obras tiveram o acompanhamento da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano.

