Categorias históricas de cerveja ressurgem

Categorias históricas de cerveja, como Session, Table e Small Beer, ressurgem com a demanda por alternativas mais leves e saudáveis

O mercado de cervejas está se transformando, e as opções de baixo teor alcoólico ganham cada vez mais espaço entre os consumidores.

Session Beer, Table Beer e Small Beer são categorias tradicionais que voltaram à cena devido à crescente demanda por bebidas com menos álcool e calorias.

No Brasil, a Cervejaria Seven Days se destaca ao produzir exclusivamente esse tipo de cerveja, oferecendo rótulos que combinam leveza e sabor.

As Session Beers são versões suavizadas de estilos tradicionais, contendo até 4% de álcool, ideais para consumo prolongado.

Já as Table Beers, originárias da Bélgica e da França, possuem entre 1,5% e 3% de álcool e são parentes próximas das Small Beers, que surgiram na Inglaterra medieval e têm até 2,8% de álcool.

“Essas cervejas sempre fizeram parte da história, mas agora voltam com força, atendendo a um novo perfil de consumidor que valoriza qualidade e bem-estar”, explica Fábio Bacarin, fundador e mestre-cervejeiro da Seven Days.

O hábito de consumir bebidas alcoólicas tem passado por mudanças significativas, principalmente entre os jovens. Segundo o relatório Covitel 2023, o consumo frequente de álcool entre essa faixa etária diminuiu de 10,7% antes da pandemia para 8,1% em 2023. Além disso, a pesquisa “Copo Meio Cheio”, realizada pela Go Magenta, revelou que 60% da Geração Z reduziu a ingestão de álcool no último ano, reforçando essa nova tendência de consumo.

Nesse cenário, a Seven Days tem conquistado espaço com suas cervejas leves e saborosas, que contêm apenas 2% de álcool e 60% menos calorias. Em apenas um ano de existência, a marca já alcançou reconhecimento internacional. Seu rótulo Summer foi eleito a melhor cerveja do Brasil na categoria No & Low Alcohol pelo World Beer Awards 2024 e recebeu prêmios em concursos como o Brazil Beer Cup e o Concurso Brasileiro de Cervejas.

Com o crescente interesse por opções mais equilibradas, a tendência é que cervejas de baixo teor alcoólico continuem a ganhar mercado. A Seven Days segue apostando nessa evolução, investindo em novas receitas e inovação para oferecer produtos que unem tradição e modernidade, atendendo às expectativas dos consumidores que buscam experiências diferenciadas sem abrir mão do prazer de degustar uma boa cerveja.

