Na última sexta-feira (29), uma complexa operação de resgate mobilizou a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiro Militar de Nova Odessa para salvar um cavalo que caiu em um poço de 10 metros de profundidade em uma chácara na região do Pós-Anhanguera. A ação, que durou mais de seis horas, teve um momento de grande tensão: após ser retirado do local, o animal sofreu uma parada cardíaca, mas foi prontamente reanimado pelo agente que conduzia a operação.

O atendimento foi iniciado após um chamado do 16° Grupamento do Corpo de Bombeiros Militar que atua no município. Imediatamente, a Defesa Civil deslocou até o local dois agentes e uma retroescavadeira cedida pela Garagem Municipal para auxiliar nos trabalhos.

Parada cadíaca

No local, as equipes encontraram um cenário desafiador: o poço era extremamente estreito e os agentes precisaram adotar extremo cuidado e precisão na operação. Após a retirada do poço, o animal, exausto pelo longo período de estresse, sofreu uma parada cardíaca.

Rapidamente, o agente da Defesa Civil Ailson Rosa de Oliveira prestou os primeiros socorros e realizou manobras que reanimaram o cavalo, salvando sua vida. Também participou diretamente da operação o agente Dionatan Barilon.

“A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros estão de parabéns. Essa operação mostra a dedicação desses profissionais que atuam incansavelmente para preservar vidas, inclusive dos animais”, destacou o prefeito de Nova Odessa, Cláudio Schooder-Leitinho.