Equipes dos Setores de Trânsito e de Zoonoses da Prefeitura de Nova Odessa realizaram na última quarta-feira (19), por volta das 7h, a apreensão de dois cavalos soltos na região da Praça Cesar Ladeia, na Avenida São Gonçalo, no Jardim Santa Rita. Os animais foram recolhidos pela empresa contratada pelo Município exatamente para esta finalidade – o recolhimento e guarda provisória de animais de grande porte soltos em vias e áreas públicas da cidade.

“Os animais estavam soltos, representando risco para motoristas e pedestres que passavam pelo local. Foram os próprios populares que passaram pelo local que acionaram a Central de Operações da GCM (Guarda Civil Municipal), que por sua vez acionou o Trânsito – já que se tratava de uma ocorrência de trânsito”, explicou o secretário-adjunto de Segurança do Município, Silvio “Cabo” Natal.

Uma vez localizados, os dois animais foram contidos por membros da Defesa Civil Municipal, em apoio ao Setor de Trânsito e à Zoonoses, até a chegada das equipes da contratada. Os cavalos foram recolhidos e vão permanecer sob guarda da empresa por 15 dias, em Piracicaba, à disposição dos proprietários.

A multa, neste caso, é de R$ 205,93 por animal, mais as custas de estadia, de R$ 50,00 por dia. Se for solicitado transporte do animal até o local indicado pelo proprietário, há ainda o custo de R$ 300,00 por cabeça. Caso os cavalos não sejam retirados pelos proprietários neste prazo, serão microchipados e leiloados.

Animais nas ruas

“Desde que adotamos este sistema, já caiu o total de ocorrências de animais de grande porte soltos nas nossas ruas e avenidas. Com a fiscalização e identificação dos proprietários desses animais, ele deixa de reincidir na irregularidade, porque há uma punição financeira para quem não mantém seu cavalo, mula, boi ou vaca sob os devidos cuidados”, acrescentou Natal.

“Pedimos e orientamos todos os proprietários a tomarem todos os cuidados com seus animais de grande porte, mantendo-os alimentado e bem tratados, seguros em cercado adequado, que verifiquem frequentemente se a cerca está em boas condições etc. Porque acidentes com animais de grande porte são sempre muito graves, perdemos há menos de um ano o Eduardo Mota por causa de cavalos soltos em uma rodovia”, completou o secretário-adjunto.

A fiscalização da presença de animais de grande porte soltos pelas vias públicas de Nova Odessa prossegue diariamente. Além da apreensão dos animais e da multa, os proprietários podem ser responsabilizados civil e criminalmente em caso de acidentes com estes animais envolvendo vítimas humanas.