CBF confirma Ancelotti como técnico para a Copa

O italiano Carlo Ancelotti, de 65 anos, é o novo comandante da seleção brasileira. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) oficializou o anúncio nesta segunda-feira (12), encerrando a expectativa que se arrastava desde a saída de Dorival Júnior, em março deste ano.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Ancelotti, multicampeão por clubes como Real Madrid, Milan e Chelsea, assume o cargo a tempo da próxima Data Fifa, em junho, quando o Brasil enfrenta o Equador (dia 5) e o Paraguai (dia 10), pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. A estreia do novo técnico será na Neo Química Arena, em São Paulo.

O contrato firmado entre Ancelotti e a CBF vai até o fim do Mundial de 2026. A chegada do treinador marca uma mudança significativa na condução da equipe brasileira, que busca retomar o protagonismo no cenário internacional após resultados instáveis nas últimas competições.

Ednaldo fala de Ancelotti

“Trazer Carlo Ancelotti para comandar o Brasil é mais do que um movimento estratégico. É uma declaração ao mundo de que estamos determinados a recuperar o lugar mais alto do pódio. Ele é o maior técnico da história e, agora, está à frente da maior seleção do planeta”, declarou Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF.

Ancelotti deve se apresentar oficialmente no dia 26 de maio e já começa os trabalhos com Rodrigo Caetano, coordenador geral das Seleções Masculinas, e Juan, coordenador técnico, na definição da lista de convocados para os próximos compromissos.

A Seleção ocupa atualmente a quarta colocação nas Eliminatórias, com 21 pontos — dois a menos que o Equador, vice-líder. Já o Paraguai aparece logo atrás, com a mesma pontuação do Brasil.

Leia + Sobre todos os Esportes