Em comemoração ao Dia Internacional da Ioga, celebrado em 21 de junho, o Centro de Cultura e Lazer (CCL) de Americana recebe neste sábado, dia 21, seis aulas de ioga ministradas gratuitamente. São 20 vagas por turma e não é preciso experiência ou inscrição anteriores. O CCL fica na Avenida Brasil, 1293, Jardim São Paulo.

Para participar, basta levar um tapete de ioga ou uma toalha de banho. Se preferir, o aluno pode levar também uma almofada ou manta. Além das aulas gratuitas, também haverá feira com spray aromatizantes, livros, cangas e comidas saudáveis.

A programação inclui:

8h: “Hatha Yoga” com a professora Deise Carli

9h30: “Hatha Yoga” com a professora Deise Carli

11h: “Yoga Flow” com a professora Vanessa Aurélia

14h: “Yoga para crianças” com a professora Deise Carli

15h30: “Yoga Flow” com a professora Vanessa Aurélia

17h: “Meditação e Yoga Nidra” com as professoras Deise Carli e Sônia Carigo

A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU) e, como enfatiza o secretário-geral da entidade, António Guterres, a “ioga oferece um refúgio de calma e revela a nossa humanidade comum, ajudando-nos a entender que, apesar das nossas diferenças, somos uma pessoa”.

“É uma satisfação para a administração Chico Sardelli e Odir Demarchi oferecer às famílias opções de escolhas que promovam a boa saúde. A prática é mais do que uma atividade física e, nas palavras de um de seus praticantes mais famosos, o professor B. K. S. Iyengar, ‘a ioga cultiva as maneiras de manter uma atitude equilibrada na vida cotidiana e confere habilidade no desempenho de suas ações'”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

O evento tem apoio da Prefeitura de Americana, por meio das secretarias de Cultura e Turismo e de Comunicação e Tecnologia da Informação.

