Estão abertas as inscrições para oficinas gratuitas de teatro destinadas a crianças e adolescentes de 10 a 17 anos. As aulas acontecerão às quintas-feiras, das 16h às 18h, no CCL (Avenida Brasil, 1293, Jardim São Paulo). Interessados podem obter mais informações e se inscrever pelo telefone (19) 99197-5429.

A iniciativa integra o projeto “Diversidade e Expressão nas Comunidades de Americana: Vozes da Periferia e Lendas do Folclore”, promovido pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, em parceria com o Governo Federal, através do Ministério da Cultura. Com atividades dinâmicas e criativas, as oficinas buscam estimular o desenvolvimento artístico, pessoal e coletivo dos participantes, sem exigência de experiência prévia.

Projeto

Selecionado pelo edital PNAB 05/2024, nos termos da Lei Federal nº 14.399/2022 (Política Nacional Aldir Blanc), o projeto conta com o apoio do Conselho Municipal de Cultura (Comcult) e é produzido pelo Núcleo Artístico EntreMundos, sob coordenação da atriz e produtora Fafatta Gianfratti. Além do CCL, o grupo também ministra aulas no Centro Comunitário São Vito.

A proposta visa democratizar o acesso à cultura e oferecer uma vivência teatral transformadora aos jovens. Até dezembro, os participantes terão encontros semanais para explorar técnicas de expressão corporal e emocional, trabalho em equipe e valorização da diversidade cultural. Ao final do ciclo, o grupo apresentará uma montagem baseada em lendas do folclore brasileiro.

“É uma alegria anunciar mais um ponto de realização das oficinas teatrais gratuitas oferecidas em Americana por meio de políticas públicas de fomento à produção artística adotadas sob a administração Chico Sardelli e Odir Demarchi. Convido as famílias para inscreverem as crianças e adolescentes na atividade”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

