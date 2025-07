O Centro de Cultura e Lazer (CCL) recebe nesta terça-feira (8), às 19h15, o 2º Recital de Piano da Escola Municipal de Música Heitor Villa-Lobos, vinculada à Secretaria de Cultura e Turismo de Americana. A classificação é livre e a entrada é gratuita. O CCL fica na Avenida Brasil, 1293, Jardim São Paulo, em Americana.

O recital reunirá alunos dos professores Henrique Segala e Mateus Pavan. Os músicos em formação vão apresentar as habilidades desenvolvidas durante o curso de piano, oferecido gratuitamente pela Escola Municipal. A abertura incluirá um combo de prática instrumental.

“É com enorme satisfação que convidamos a todos para prestigiar os novos talentos da Escola de Música em um evento especial e que promete emocionar o público. O recital é uma excelente oportunidade de conhecer de perto o excelente trabalho desenvolvido pela Escola Municipal de Música”, afirmou o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

Confira o programa:

Ignacio José Barreto Piai: Julie Knerr Hague – Rainbow Colors

Manoel Rizeuto Pinheiro Neto: Lamento Blues – Antonio Adolfo

Gisela Poliane Ferreira Barros: Ludwig van Beethoven – Sonata em Sol maior op. 49, n. 2 – Allegro, ma non troppo

Isaque Henrique Jordão: Lightly Row e chorinho – Antonio Adolfo

Cesar Augusto Domenico Barata: Carol Klose – Viva La Rhumba!

Nicolle Freitas Messias: Gethsemane Melanie Hoffman e Marche Slave Arranjo Michael Aaron

Rafael da Silva Camargo Leila Fletcher – Happy New Year!

Emanuele Lopes de Oliveira: You are my sunshine – Jimmie Davis

Laura de Moura Aissa Alexander Reinagle – Minueto op. 1, n. 2

Iara Rezende: Lullaby – Michael Aaron

Rebeca Alves Selis Katherine Fisher – Spanish Dance

Livia de Andrade da Silveira: Grandioso és tu, chant arabe

Maria Clara Lacerda Muniz Katherine Fisher e Julie Knerr Hague – River Rafting

Miguel Bueno Rodrigues: Minueto

Larissa Rodrigues Carlos Johann Pachebel – Cânone em Ré maior

Brenda Romeda Azevedo: Perfect – Ed Sheeran

Guilherme Samuel de Araújo Katherine Fisher – Soaring

Miguel Mancin: Asa Branca – Luiz Gonzaga

Carolina Gardini Diniz Salles: Carnival Time – Michael Aaron e Passacaglia

Sofia Kliver: Tico tico no fubá – Zequinha de Abreu

Combo de Prática Instrumental

Voa, Ilza – Hermeto Pascoal

Afinando – Turi Collura

Aliá – César Camargo Mariano