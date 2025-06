A Sala de Dança do Centro de Cultura e Lazer (CCL) de Americana recebe, neste sábado (28), das 16h às 17h, o workshop de expressão corporal “Desenhos do Corpo”, ministrado pelo coreógrafo Jorge Garcia. A atividade é gratuita, com 20 vagas disponíveis e participação por ordem de chegada. O CCL fica na Avenida Brasil, 1.293, Jardim São Paulo, em Americana. A classificação indicativa é livre.

O workshop se insere no segmento da Dança Contemporânea. Partindo de exercícios corporais desenvolvidos e trabalhados em coreografias, o coreógrafo irá buscar uma fiscalidade intensa e suave, trazendo uma reflexão sobre um corpo contemporâneo, onde tem desenvolvido uma linguagem própria em sua abordagem coreográfica, estética e temática, levantando questões sobre o corpo e o ambiente em que é inserido, seus desenhos no espaço, suas possibilidades e como transformá-lo.

Jorge Garcia nasceu em Recife e, aos 17 anos, já era especialista em forró, lambada e salsa. Mais tarde, ingressou na Compassos Companhia de Dança, explorando maracatu, xaxado e baião, e apaixonou-se pelo balé clássico. Em 1995, mudou-se para São Paulo, integrando a Cisne Negro Cia. de Dança e depois o Balé da Cidade de São Paulo, onde se destacou como bailarino e coreógrafo. Paralelamente, foi responsável por projetos independentes, como o GRUA (Gentlemen de Rua), grupo de improviso, vídeo e performance, além de atuar em óperas, teatro, circo e cinema.

Em 2005, tornou-se artista independente, fundando a Jorge Garcia Companhia de Dança, que desenvolve uma linguagem própria de trabalho, para criação coreográfica, estética e seleção de tema, sempre questionando o corpo e o ambiente em que este corpo se insere, suas possibilidades e como transformá-lo.

A programação é promovida pela Cisne Negro Cia. de Dança, companhia sediada há 48 anos em São Paulo e uma das mais tradicionais e conceituadas do País, e viabilizada por meio de edital do Programa de Ação Cultural (ProAC) da secretaria estadual de Cultura, Economia e Indústria Criativas.

Leia + sobre diversão e arte

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP