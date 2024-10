Como voltar a estudar

Em todo o Estado, há 40 CEEJAS e eles estão localizados em várias regiões (veja lista abaixo). Para os 60+ que desejam voltar aos estudos, também é possível se matricular nas turmas de Educação de Jovens e Adultos (EJA) para o ano letivo de 2025.

Na EJA, é preciso seguir todas as disciplinas para cada ano do Ensino Fundamental e para cada série do Ensino Médio e as aulas acontecem nas unidades da rede, no período noturno. Os anos finais do Ensino Fundamental podem ser concluídos em dois anos e as três séries do Ensino Médio em um ano e meio.

Para se matricular nos CEEJAs é preciso ter ao menos 18 anos, apresentar:

Documento pessoal, como RG, CNH ou Certidão de Nascimento;

Comprovante de endereço (neste caso, pode ser documento de próprio punho);

Histórico escolar ou comprovante de escolaridade.

No CEEJA, a ausência de algum dos documentos não deve ser obstáculo para a matrícula. Por exemplo, caso o candidato não possua comprovante de escolaridade, o Centro deve aplicar avaliações para definir a classificação do aluno em determinado ano do Ensino Fundamental ou série do Ensino Médio, de acordo com o seu nível de conhecimento.

Confira abaixo a lista dos 40 CEEJAs do Estado: