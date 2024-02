Cego erra caminho e cai no córrego da av Brasil em Americana

Um homem cego, com deficiência visual grave acabou caindo no córrego do Parque em Americana.

O córrego corta a avenida Brasil, a principal da cidade. O acidente com o homem de 49 anos aconteceu no final da manhã desta segunda-feira.

Com a queda, a vítima fraturou um dos tornozelos. De acordo com Gama (Guarda Municipal de Americana), o homem tentou atravessar a avenida por volta das 11h50, errou o caminho e caiu no córrego. O incidente aconteceu próximo ao Centro Integrado do Coração (Cincor), sendo que o local não possui grade de proteção.

O Corpo de Bombeiros resgatou a vítima que foi encaminhada para o Hospital Unimed.

