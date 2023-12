Para quem se dedicou ao longo do ano a uma rotina de vida mais saudável,

com exercícios e dieta balanceada, o fim de ano pode ser um gatilho. Muitos ficam receosos em “colocar tudo a perder” durante o período de celebrações; porém, é possível seguir firme no propósito de melhorar a qualidade de vida e encerrar o ano com chave de ouro.

Supervisora de nutrição pelo São Cristóvão Saúde, Cintya Bassi revela que o segredo está no preparo do cardápio. “Priorize alimentos frescos e naturais ao invés de utilizar os industrializados, pois isso ajudar a balancear a refeição”, explica.



Prática de muitos, o hábito de “guardar o apetite” para a hora da ceia, comendo em quantidades reduzidas ao longo do dia, também não é uma opção recomendada pela especialista: “isso trará maior dificuldade de controle e incentivará o consumo exagerado no período da noite”.

Desse modo, a recomendação é mesclar receitas tradicionais, com outras mais saudáveis. “Precisamos ter em mente que se nos alimentamos bem durante o ano, não é um dia festivo que vai colocar tudo a perder. Podemos aproveitar a data e as variações de cardápio relativas a essa época do ano. Hoje, a Internet ajuda muito a minimizar os danos, sendo possível preparar, por exemplo, receitas de manjar menos calórico, preparados com leite desnatado e leite de coco light, ou salpição light e ainda farofa com farelo de aveia”, exemplifica Cintya.

A especialista ressalta não ser necessário seguir nenhuma dieta em dias festivos, mas é importante moderar as porções e mesclar com alimentos saudáveis, como frutas, sucos naturais e saladas, além de cuidar da hidratação. “Antes de comer, avalie os pratos da ceia e programe-se para experimentar porções pequenas das comidas de que mais gosta, evitando assim, o exagero”, finaliza a nutricionista.

