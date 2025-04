A Anatel e o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) iniciaram nesta segunda-feira, 7, uma nova fase do programa Celular Seguro.

A iniciativa, liderada pelo MJSP em parceria com a Anatel, conta com o apoio do setor de telecomunicações e outras entidades, e tem como objetivo combater o roubo e o furto de aparelhos celulares em todo o país.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Nesta nova etapa, o usuário passa a contar com duas opções caso seja vítima de roubo ou furto: o Bloqueio Total e o Modo Recuperação .

Bloqueio Total

O Bloqueio Total é a medida mais rigorosa para impedir o uso de um celular roubado ou furtado. Quando acionado, desativa completamente a linha telefônica, as contas vinculadas às instituições parceiras e o IMEI do aparelho — número único que identifica o dispositivo na rede de telefonia móvel.

Leia Mais Notícias do Brasil

Com o IMEI bloqueado, o celular não consegue mais se conectar a nenhuma rede de telecomunicação, tornando-se inutilizável mesmo com a troca do chip. Essa medida visa desestimular roubos e furtos, já que o aparelho perde seu valor de revenda no mercado ilegal.

Entretanto, o bloqueio total tem um efeito colateral: caso a vítima recupere o celular, não poderá simplesmente inserir um novo chip e utilizá-lo. Será necessário seguir um processo burocrático para reverter a restrição.

Modo Recuperação no Celular Seguro

O Modo Recuperação permite bloquear a linha telefônica e as contas vinculadas às instituições parceiras, sem desativar o IMEI do aparelho. Nesse caso, o IMEI é incluído em uma lista de restrição .

Se alguém ativar uma nova linha em um dispositivo com IMEI restrito, o novo usuário receberá uma mensagem automática via WhatsApp , solicitando que o celular seja levado à delegacia mais próxima para esclarecimentos.

Caso o celular seja recuperado, ele poderá ser reutilizado imediatamente após a instalação de um novo chip. Essa alternativa é especialmente útil em casos de perda ou extravio , quando há possibilidade de o proprietário reencontrar o aparelho.

Inspirada em uma experiência bem-sucedida implementada pelo Governo do Piauí, essa medida busca inibir a receptação de celulares bloqueados e agora está disponível em todo o país por meio do programa Celular Seguro .

Leia + sobre Tecnologia, ciência e celulares