Espaço passou por mutirão de limpeza, pintura e manutenção com apoio de vários setores da prefeitura; visitação será das 7h às 17h

A Prefeitura de Nova Odessa estima que mais de 10 mil pessoas deverão visitar o Cemitério Municipal neste domingo (2/11). O espaço, que estará aberto para visitação das 7h às 17h, passou por uma ampla preparação, com ações de limpeza geral, roçagem dos canteiros, podas de árvores e pintura das vias e estruturas de alvenaria.

“Além das nossas atividades diárias, com a ajuda de outros setores da Prefeitura, trabalhamos para deixar o ambiente com uma aparência mais agradável neste feriado”, explicou o responsável pela unidade, Ataíde Alves.

Como acontece todos os anos, nas imediações do local haverá ambulantes comercializando flores, artesanato, vasos, velas, alimentos, entre outros produtos. O Cemitério Municipal de Nova Odessa está localizado na Rua Anchieta, nº 40, no Centro.

Alerta do Procon

O Procon de Nova Odessa realizou uma pesquisa comparativa de preços das flores mais procuradas para o Dia de Finados. O levantamento identificou variações nos valores entre os estabelecimentos locais, sendo que o preço pode sofrer reajustes nos próximos dias, devido ao aumento da demanda.

A coordenadora do Procon, Kátia Ferrari, reforça a importância de os consumidores pesquisarem antes de comprar, observando tanto o preço quanto a qualidade dos produtos. O órgão também alerta para que os consumidores evitem recipientes e embalagens que acumulem água, prevenindo a proliferação do mosquito da dengue. “É essencial verificar a durabilidade e o frescor das flores para garantir melhor custo-benefício”, recomendou ela.

O Procon de Nova Odessa funciona na rua Duque de Caxias, 600, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 11h e das 13h às 16h.