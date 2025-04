O Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico de Americana, recebe neste domingo, dia 13, a partir das 8h, a 1ª edição da Katana Cup de Jiu-Jitsu, competição que vai reunir atletas de todo o estado de São Paulo em várias categorias. O evento tem apoio da Prefeitura, por meio das secretarias de Esportes e de Comunicação e Tecnologia da Informação, e terá entrada solidária, mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível, que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade.

“O Centro Cívico está sempre aberto para receber grandes competições de todas as modalidades, e esse é mais um exemplo que reforça o nosso apoio ao esporte em Americana. Nossa estrutura está preparada para acomodar bem os atletas e oferecer as melhores condições possíveis para o torneio. Seguiremos incentivando iniciativas como essa”, comentou o secretário de Esportes, Marcio Leal.

Ao todo, o torneio contará com a participação de 242 competidores de 22 cidades, divididos em categorias que vão desde o Pré-Mirim (4 a 6 anos) até o Master 2 (acima de 36 anos), com disputas no masculino e no feminino em todas as faixas. A expectativa é receber um público rotativo de mais de 2 mil pessoas durante todo o evento.

“Esse é um torneio pensado para ser o primeiro de muitos aqui em Americana, com o objetivo de valorizar e fortalecer a modalidade na cidade e em toda a região. Teremos vários atletas de alto nível competindo e contamos com uma grande presença do público para prestigiar as disputas. Agradecemos o prefeito Chico Sardelli e o vice Odir Demarchi, que têm apoiado e cooperado para o desenvolvimento e crescimento da modalidade em nossa cidade”, destacou o professor Jonas Santos, integrante da equipe Katana Cup ao lado do professor Jeferson Martins.