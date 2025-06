Policiais do Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia) prenderam em flagrante na sexta-feira (20) um grupo de cinco pessoas por tráfico e associação ao tráfico, além de apreender mais de 60 quilos de drogas (cocaína, crack e maconha) em uma residência no bairro Parque Silva Azedo, em Sumaré. Um dos suspeitos teria tentado corromper os policiais em troca de ser liberado e também responderá por corrupção ativa. Com isso, foi desmantelado o que era uma central de distribuição de entorpecentes.

De acordo com informações da corporação, durante patrulhamento pela Avenida Júlio de Vasconcelos, em Nova Veneza, a equipe do Baep se deparou com um automóvel marca Honda e modelo Civic, no qual estavam dois homens: um de 41 (motorista) e outro de 43 anos (passageiro). Ao perceberem a viatura, os suspeitos aceleraram o veículo, houve uma perseguição e a abordagem só foi possível na Avenida Renata Selmi, no Jardim Santa Maria.

Em seguida foram localizados, dentro do carro, 650 microtubos de cocaína. Ao ser questionado, o condutor informou que entregaria o entorpecente em Nova Odessa e indicou um imóvel na Rua João Squarizzi, no Parque Silva Azedo, como ponto de armazenamento e preparo das drogas. Os policiais foram até a residência e, ao chegarem, outros três homens – dois de 19 e um de 20 anos – tentaram fugir pelos muros e telhados, mas foram capturados nas proximidades.

Distribuição de entorpecentes

Os acusados então explicaram que fazem a distribuição de entorpecentes para várias cidades da região. No local, foram encontrados diversos itens utilizados para preparo, anotações relacionadas ao tráfico e grande quantidade de drogas já embaladas, semelhantes às apreendidas no veículo. No total, a corrência resultou na apreensão de 52 kg de cocaína, 6,7 kg de crack, 1,6 kg de maconha, 160 mil microtubos vazios, 18 cadernos de anotações, cinco celulares, uma espingarda calibre 5,5 mm e um veículo.

No momento em que recebeu voz de prisão, um dos envolvidos teria tentado corromper os policiais e oferecido uma arma de fogo e um carro para ser liberado. Os suspeitos foram conduzidos à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Macarenko para avaliação médica e, posteriormente, apresentados na delegacia de polícia. A autoridade policial confirmou a prisão em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção ativa.

