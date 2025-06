De janeiro a maio de 2025, o Centro Integrado da Mulher (CIM), em Sumaré, registrou um aumento de quase 50% nos atendimentos em relação ao mesmo período do ano passado.

Entre as especialidades, obstetrícia foi o grande destaque: os atendimentos passaram de 1.128 em 2024 para 2.065 em 2025, um salto de 83%. Também houve avanços significativos em outras áreas, como Mastologia (+36%), Ginecologia (+7%), Nutrição (+95%) e Fisioterapia (+102%).

Segundo a gerente do CIM, Viviane Silva, o aumento na procura está diretamente ligado à confiança das mulheres na qualidade do serviço oferecido. “A mulher encontra aqui um espaço acolhedor, com equipe especializada e acompanhamento completo. Esse crescimento mostra que estamos no caminho certo ao oferecer um cuidado mais humano e eficiente”, destacou.

Para o secretário municipal de Saúde, Rafael Virginelli, os números refletem o compromisso da gestão com a saúde pública de qualidade. “Cuidar da mulher é cuidar de toda a estrutura familiar e social. Por isso, temos investido na ampliação de serviços e no acolhimento humanizado. O CIM é um exemplo claro de como a saúde pública pode funcionar com qualidade e empatia”, afirmou.

O Centro Integrado da Mulher segue sendo referência no município, oferecendo acompanhamento em diversas áreas com equipe multiprofissional, atendimento humanizado e escuta qualificada.

