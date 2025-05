O centro Americana com baixo movimento nesta sexta-feira chamou a atenção de quem passava pelo local.

Isso com registro feito às vésperas do dia Das Mães, data Top 3 de movimento do comércio no país.

A prefeitura de Americana prometeu renovar a região central da cidade, mas parece que não está conseguindo.

Centro e a campanha 2026

O programa foi anunciado com pompa e pareceu mais tentativa de promover um pre candidato da cidade do que apresentar saídas para a crise do comércio central.

