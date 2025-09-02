Hasteamento de bandeiras fortalece laços históricos e destaca a cooperação internacional

A Prefeitura de Nova Odessa realizou, nesta terça-feira (2) uma cerimônia para comemorar o aniversário de 231 anos da fundação da cidade de Odesa, na Ucrânia. O evento, que contou com o hasteamento simultâneo das bandeiras do Brasil, da Ucrânia, do Estado de São Paulo, de Nova Odessa e de Odesa, reforçou os laços históricos e culturais entre as duas cidades-irmãs.

Com a presença de autoridades locais, representantes da sociedade civil e membros da comunidade, a celebração enfatizou o espírito de união que define essa parceria. O prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, liderou o evento ao lado do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Promoção Social Antônio Teixeira e do secretário adjunto da pasta, Mateus Tognella.

A iniciativa também contou com a participação especial do cônsul honorário da Ucrânia em São Paulo Jorge Ribyka. Ainda estiveram presentes o presidente da ACINO (Associação Comercial e Industrial de Nova Odessa), Gilson Constanzo e o ex-diretor geral do Instituto de Zootecnia, Gilberto Bufarah.

Colaboraram para a celebração Evandro Neves, presidente da Associação Carlos Botelho, e Maurício Godoy, educador e tradutor que atuou como mediador nas tratativas entre as duas cidades.

História

A história que conecta essas duas cidades remonta a 1905, quando Carlos Botelho, secretário da Agricultura de São Paulo na época, visitou Odesa e ficou impressionado com seu planejamento urbano e arquitetura. Essa admiração inspirou o nome da cidade brasileira.

Em 2025, um acordo foi formalmente estabelecido por meio de uma reunião virtual entre os prefeitos de Nova Odessa e Odesa, Gennady Trukhanov. O memorando de entendimento abrange seis eixos, incluindo turismo sustentável, cooperação educacional, desenvolvimento econômico e preservação histórica.

O hasteamento das bandeiras foi acompanhado pelo Canjica Sexteto, que executou os hinos nacionais do Brasil e da Ucrânia, e da Fanfarra da EMEB Professora Alzira Ferreira Delegá, do Green Village, que participou do encerramento com a apresentação de vários números musicais. Em seu discurso, o prefeito Leitinho ressaltou a importância do momento. “Que esta data tão especial, celebrada com ainda mais alegria através do nosso acordo de cidades irmãs, reafirme laços de fraternidade e união entre nossos povos”, afirmou ele.