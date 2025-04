O “Fest Cult – Festival de Teatro de Americana” foi aberto oficialmente na noite desta sexta-feira (25), no Teatro Municipal Lulu Benencase. Após a cerimônia, a programação de espetáculos do festival contou com a apresentação da peça Por Um Fio, da Companhia Teatral Manás Laboratório de Dramaturgia.

O evento é realizado pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo e do Conselho Municipal de Cultura, com produção da Associação Fábrica das Artes, em parceria com o GTT, Cia Finibus e Câmara Setorial de Teatro.

“Esta noite celebra a parceria entre a administração municipal e os grupos teatrais de Americana. O Fest Cult estreia em grande estilo, trazendo uma gama diversificada de espetáculos teatrais gratuitos para adultos e crianças. Fico muito feliz em participar deste momento histórico para Americana”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

O presidente da Associação Fábrica das Artes, Carlos Justi, reiterou a alegria em estar no palco do Teatro Municipal para a cerimônia de abertura. “Estamos orgulhosos de poder pilotar um evento tão significativo como o Fest Cult. O meio teatral em Americana sempre foi muito forte e dinâmico e, com a iniciativa da administração municipal, estamos colocando essa arte novamente em evidência”, declarou.

A solenidade também contou com as presenças dos vereadores Lucas Leoncine e Marcos Caetano, do secretário municipal Leon Botão (Comunicação e Tecnologia da Informação) e da presidente do Conselho Municipal de Cultura, Renata Borges.

Programação

O “Fest Cult – Festival de Teatro de Americana” é composto por 14 espetáculos e 3 oficinas de aperfeiçoamento promovidos em palcos e espaços da cidade entre os dias 25 de abril a 4 de maio. Toda a programação está disponível no site da Prefeitura, em www.americana.sp.gov.br.

Na tarde desta sexta-feira (25), foi encenada a montagem “Eu, Você, Nossas Cores, Nossa Voz”, na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Paulo Freire, no Parque Novo Mundo.

Neste sábado (26), estão programados três espetáculos e uma oficina. Às 11h, no Calçadão do Centro (cruzamento das ruas Fernando de Camargo e 30 de Julho), é a vez da peça “Tinotic e Cramati no Mundo Criativo”, da companhia Par de Artes, que conta a história de Tinotic. O personagem visita um planeta vibrante e cheio de vida onde moram Cramati e Papolha. Ao longo da história, Tinotic embarca em uma missão para ajudar sua amiga Cramati a descobrir o valor de ser único e a beleza de sua própria criatividade.

Já às 14h, o Espaço da Cia Finibus (Rua Vicente de Carvalho, 412, Vila Amorim) recebe a Oficina de Direção Teatral, ministrada por Dante Passarelli e Fernanda Zancopé. A oficina é aberta a artistas e pessoas interessadas em direção teatral.

Às 20h, no Fábrica das Artes, o espetáculo “Caderno em Branco” conta a história de Zé, uma criança curiosa e cheia de imaginação que mora em uma linda casa junto aos avós do coração. O que ele mais adora fazer é passar o tempo ouvindo as histórias e aprendendo com eles. Um dia, ele recebe uma tarefa difícil da escola: um caderno em branco que precisa ganhar vida com a definição da palavra “memória”.

Às 23h, no Fábrica das Artes, será encenado o espetáculo “Me dá tua mão”, da Companhia Mucuta de Teatro – Clóvys Tôrres Produções Artísticas. A montagem apresenta uma história de amor que nos transporta do sertão ao mar, por meio de um ator, um berrante, um acordeom e diversos enredos entrelaçados pela delicadeza.

No domingo (27), o Parque Ecológico Municipal de Americana “Engenheiro Cid Almeida Franco” será palco para “O Palhaço Sou Eu”, do Grupo Teatral Talento e Coletivo TantoFaz. O espetáculo começa às 11h e reúne cenas divertidas a partir de clássicas gags circenses. Situações embaraçosas do cotidiano são abordadas, como o medo de se expor em público, a “esperteza” do ingênuo, as mancadas do desastrado, a mágica pela ótica do palhaço, entre outras. O espetáculo tem classificação livre.

Para encerrar o primeiro final de semana, às 20h a Cia Finibus apresenta no Fábrica das Artes o seu espetáculo “4:48 – Aos pedaços”. Ao explorar o universo da dramaturga inglesa Sarah Kane, a peça traz a autora como personagem central, vivenciando um turbilhão de sentimentos e sensações e tentando lidar com diversas questões internas, como a não aceitação de sua própria orientação sexual, a depressão, os efeitos de medicamentos e o limite do ser humano.

Confira os horários e locais das apresentações:

26/04 (sábado)

11h: Teatro de Rua – “Tinotic e Cramati no Mundo Criativo” – Par de Artes, sob direção coletiva de Michaele Lobo e Wemer Santana, no Calçadão do Centro (cruzamento das ruas Fernando de Camargo e 30 de Julho)

14h: Oficina de Direção Teatral, no Espaço Finibus (Rua Vicente de Carvalho, 412, Vila Amorim)

20h: Teatro Adulto – “Caderno em Branco” – Núcleo Entre Mundos, sob direção de Lucas Vezzani, no Fábrica das Artes (Rua Dr. Cícero Jones, 146, Vila Rehder)

23h: Teatro Adulto – “Me dá tua mão” – Cia Mucuta de Teatro, sob direção de Amir Haddad, no Fábrica das Artes

27/04 (domingo)

11h: Teatro de Rua – “O Palhaço Sou Eu” – GTT / TantoFaz, sob direção de Carlos Justi, no Parque Ecológico Municipal “Engenheiro Cid Almeida Franco” (Avenida Brasil, 2.525)

20h: Teatro Adulto – “4:48 – Aos pedaços” – Cia Finibus, sob direção de Patricia Claro, no Fábrica das Artes

01/05 (quinta-feira)

14h: Oficina “Neurodivergência em Foco”, ministrada por Bruno Henrique da Silva Flores e Mariéllen Barreto Villas Boas, no CCL (Av. Brasil, 1293, Jardim São Paulo

20h: Teatro Adulto – “Cartas para Josephine” – Coletivo TantoFaz, no Fábrica das Artes

02/05 (sexta-feira)

20h: Teatro Adulto – “Lacuna” – Artista individual Gabriel Adorno, sob direção de Claudia Maria Viggiano Laurenti, no Fábrica das Artes

03/05 (sábado)

11h: Teatro de Rua – “A Menina e o Porco Chicó” – Entretenimento e Cultura, sob direção de Ronaldo Brito, no Calçadão do Centro

14h: Oficina de Dramaturgia, ministrada por Aimar Labaki, no Espaço Gaia (Rua Dom Bosco, 11, Sala 8, Vila Santa Catarina)

20h: Teatro Adulto – “E a Dramaturgia…?” – Grupo Ethos, sob direção de Claudia Maria Viggiano Laurenti, no Fábrica das Artes

23h: Teatro Adulto – “Ética 10” – Cia Peripatéticos, sob direção de Marcelo Porqueres, no Fábrica das Artes

04/05 (domingo)

16h: Teatro de Rua – “Jerônimo Show” – Circo Caramba, sob direção de Thiago Sales, na Praça Vó Palmira (Rua São Teodoro, 200, Jardim Nossa Senhora do Carmo)

20h: Teatro Adulto – “Memórias” – Cia Aurora de Teatro, sob direção de Fafátta Gianfratti, no Fábrica das Artes