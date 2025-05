Cestas básicas são entregues às famílias cadastradas

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio do Fundo Social de Solidariedade, entregou 500 cestas básicas fornecidas pelo Governo do Estado às famílias cadastradas em programas sociais. A entrega foi realizada durante o mês de abril, reforçando as políticas públicas de assistência social do Município. A iniciativa integra as ações do Governo do Estado de São Paulo que visam combater a fome e ampliar o acesso à alimentação para quem mais precisa.

A primeira-dama do município e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Fernanda Rizzo Piovezan enfatizou a relevância da ação. “A parceria e o apoio do Governo do Estado é de fundamental importância para assistir às famílias em vulnerabilidade social de Santa Bárbara d’Oeste. A iniciativa, somada às políticas públicas de assistência social do Município possibilita mais dignidade e qualidade de vida às nossas famílias atendidas pelos equipamentos sociais”, concluiu.

Cristiane Freitas, presidente do Fundo Social de São Paulo e primeira-dama do Estado, reforçou a importância do trabalho conjunto entre Estado e municípios para ampliar o alcance das políticas públicas. “O Governo de São Paulo está comprometido em apoiar os municípios em ações de desenvolvimento social. Garantir a segurança alimentar das pessoas em vulnerabilidade é uma das iniciativas. Também promovemos programas que oferecem oportunidades para que as pessoas possam construir uma porta de saída da situação de vulnerabilidade”, afirmou.

A ação faz parte de um conjunto de políticas públicas voltadas à superação da pobreza, oferecidos pelo Fundo Social de São Paulo em parceria com os municípios.

