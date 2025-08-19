A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) realiza, no próximo dia 19 de agosto, das 9h às 13h, a terceira grande operação de 2025 para fiscalização de caminhões, caminhonetes e ônibus movidos a diesel. A ação vai ocorrer simultaneamente em 28 pontos do estado. Um dos locais é o km 128,5 da Rodovia Anhanguera (SP-330), em Americana.

O objetivo é reduzir a emissão de fumaça preta, que agrava a poluição do ar no período de estiagem. Nos locais de fiscalização, técnicos da Cetesb, em parceria com a Polícia Militar Rodoviária, Polícia Militar Ambiental e Polícia Rodoviária Federal, vão medir visualmente a densidade da fumaça que sai do escapamento: quanto mais escura, maior o nível de poluição.

Em Sorocaba, haverá também teste para verificar se os caminhões estão usando corretamente o ARLA32, líquido que ajuda a reduzir a emissão de gases poluentes, e medição mais detalhada da fumaça.

Veículos flagrados emitindo fumaça preta acima dos padrões ou com irregularidades no sistema de controle de emissões serão autuados.

Nas duas primeiras operações do ano, realizadas em 13 de maio e 10 de julho, foram fiscalizados 72.176 veículos e emitidas 894 autuações.

SERVIÇO

Data: 19/08/2025 (terça-feira)

Horário: 9h às 13h

Locais: 28 pontos de rodovias e avenidas no estado de São Paulo

Parceria: Polícia Militar Rodoviária, Polícia Militar Ambiental e Polícia Rodoviária Federal