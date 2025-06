Matcha – o chá verde japonês que virou ícone do estilo de vida saudável e do consumo consciente

O matcha, tradicional chá verde em pó originário do Japão, vem se consolidando como uma das maiores tendências de consumo funcional da atualidade. Conhecido por seus benefícios antioxidantes e cor verde vibrante, a bebida combina saúde, estética e estilo de vida, uma tríade cada vez mais valorizada por consumidores das novas gerações.

Segundo projeções da Data Bridge Market Research, o mercado global de matcha deve atingir US$ 4,24 bilhões já em 2025, com taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 10,3%. A estimativa para 2029 é ainda mais ambiciosa de US$ 6,48 bilhões e CAGR de 11,2%. O Reino Unido já sente esse impacto: dados da varejista Ocado apontam que as vendas de bebidas à base de matcha cresceram 67% no último ano. A pesquisa mostra ainda que dois a cada cinco britânicos consomem bebidas funcionais várias vezes por mês, o que representa dois terços entre os consumidores da Geração Z.

O Brasil acompanha essa tendência. “Os consumidores estão mais informados e buscam bebidas que façam mais do que apenas matar a sede”, observa André Henning, fundador da Go Coffee, principal rede de cafeterias do país com mais de 330 lojas presentes em todos os estados brasileiros. “Percebemos um interesse crescente por ingredientes erva-mate e chá verde, em substituição aos energéticos e bebidas com alto teor de cafeína”, diz.

Atenta a esse novo perfil de consumo, a Go Coffee acaba de lançar quatro versões em seu cardápio: o Matcha Iced Latte, preparado leite gelado; o Matcha Iced, feito com água gelada; o Matcha Latte, versão quente com leite vaporizado; e o Matcha Go Coffee, versão adoçada com mel e toque de gengibre.

A nova linha já está disponível em todas as unidades da Go Coffee no Brasil. A expectativa da rede é ampliar a participação das bebidas funcionais no mix de vendas e seguir evoluindo com o comportamento do consumidor, reforçando o posicionamento da marca como uma rede jovem, urbana e conectada às tendências globais.

Leia + sobre saúde e beleza

Leia + sobre gastronomia

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP