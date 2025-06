Ilia Topuria não deu chances a Charles do Bronx e nocauteou o brasileiro ainda no primeiro round da luta principal do UFC 317 e conquistou o cinturão dos leves (até 70,3 kg.), na madrugada deste domingo (29).

Após a vitória, o novo campeão reconheceu Paddy Pimblett como seu próximo desafio e os dois chegaram a trocar empurrões dentro do octógono no momento da entrevista do vencedor.

Com a vitória, o georgiano/espanhol se tornou o décimo lutador a conquistar títulos em duas categorias de peso diferentes, e o primeiro a conquistar a façanha como invicto.

Charles do Bronx perto da aposentadoria

Vai aposentar será? Já o brasileiro amargou a terceira derrota nos últimos cinco confrontos.

Agora aos 35 anos de idade, pode ter tido a última oportunidade de lutar pelo cinturão da categoria mais populosa do esporte.

