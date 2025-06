Uma charrete acabou atropelando uma moto em uma avenida movimentada de Americana. O acidente aconteceu na noite desta terça-feira. O cavalo que puxava o veículo vinha em alta velocidade e só parou depois do choque.

O acidente aconteceu na av Cillos, que corta a cidade e liga o centro aos bairros Cidade Jardim e Parque Novo Mundo.

A batida aconteceu no cruzamento que tem um semáforo. O movimento no trecho onde aconteceu a batida era intenso no momento do registro. E o vídeo do acidente começou a circular as redes sociais esta quarta-feira. Aparentemente nenhuma das vítimas se feriu gravemente.

Vídeo- batida charrete e moto em Americana

