Fim de semana está repleto de atrações gratuitas, entre elas uma edição especial da Feira de Mulheres Empreendedoras e Artesãs

Para celebrar uma das épocas mais encantadoras do ano, a Páscoa, o Shopping ParkCity Sumaré preparou uma programação especial para este fim de semana, com diversas atrações gratuitas para toda a família.

Destaque para a Chegada do Coelho, a partir das 14h deste sábado, dia 21, abrindo a programação da Páscoa Encantada. Haverá desfile pelo Shopping e sessões de fotos com o Coelho e seus amigos. As atividades são livres para todas as idades, mas as vagas são limitadas e os pequenos precisam estar acompanhados dos pais ou responsáveis.

No domingo, 22, as atrações continuam a partir das 14h, com Oficinas Criativas de Páscoa, com personalização de óculos temáticos e divertidos, e personalização de coelho de bexiga. As atrações são indicadas para crianças de 4 a 12 a anos, que precisam estar acompanhadas dos pais ou responsáveis. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas no dia e no local do evento. Todas as atividades são gratuitas e serão concentradas na Praça de Alimentação.

Gisele Alvares, Coordenadora de Marketing do empreendimento, lembra que além das atividades, o público poderá contar com um lindo cenário instagramável para registrar cada momento de Páscoa em fotos. O ambiente vai estar disponível do dia 20 de março ao dia 5 de abril. “A Páscoa é um período mágico e o Shopping ParkCity Sumaré preparou uma programação encantadora para reunir as famílias e proporcionar momentos divertidos e inesquecíveis”, comenta.

Feira de Mulheres Empreendedoras e Artesãs

Além das atrações de Páscoa, o fim de semana contará com mais uma programação dedicada ao Mês da Mulher. Neste sábado e domingo, dias 21 e 22/3, o empreendimento recebe uma edição especial da Feira de Mulheres Empreendedoras e Artesãs. A iniciativa valoriza o protagonismo feminino, reunindo expositoras de Sumaré e região com produtos autorais e artesanato.

A programação do FEMEA também inclui intervenções artísticas e ações de conscientização, como a exposição “Sapatos Vermelhos – Os passos que elas deixam de dar”, que conscientiza sobre a violência de gênero, o combate ao feminicídio e a promoção de políticas afirmativas para mulheres. Também haverá orientações sobre direitos e proteção das mulheres, com acolhimento, direcionamento e encaminhamento.

O evento acontecerá na Alameda ParkCity, no sábado, 21/3, das 10h às 20h, e no domingo, 22/3, das 11h às 20h. A exposição “Sapatos Vermelhos” acontecerá no espaço em frente à loja American Shoes. A iniciativa é realizada em parceria com a Sociedade São Judas Tadeu, com o apoio dos projetos Encontro das Empoderadas, AME (Ascensão da Mulher Empreendedora), Mãos Criativas, Arteiras de Hortolândia e PLP’s (Promotoras Legais Populares).

“Com uma agenda diversificada e pensada para toda a família, o Shopping ParkCity Sumaré reforça seu compromisso em proporcionar experiências que vão além das compras, promovendo cultura, entretenimento e iniciativas de impacto social”, comenta Joelma Tadei.

Serviço:

PROGRAMAÇÃO DO FIM DE SEMANA – PÁSCOA ENCANTADA

21/03 (sábado) – Chegada do Coelhinho da Páscoa

14h00 às 14h40 – Desfile de Páscoa no Shopping.

14h40 às 15h10 – Sessão de fotos com o Coelho e seus amigos.

15h50 às 16h30 – Desfile de Páscoa no Shopping.

16h30 às 17h00 – Sessão de fotos com o Coelho e seus amigos.

*Atividade livre para todas as idades – vagas limitadas. É obrigatório o acompanhamento dos pais ou responsáveis.

22/03 (domingo) – Oficinas Criativas de Páscoa

14h00 às 15h30 – Personalização de óculos temáticos e divertidos.

15h30 Às 17h00 – Personalização de coelho de bexiga.

*Atividade recomendada para crianças de 4 a 12 anos. Vagas limitadas, com inscrições no dia e local do evento. É obrigatório o acompanhamento dos pais ou responsáveis.

Local: Praça de Alimentação

Evento gratuito

FEMEA (Feira de Mulheres Empreendedoras e Artesãs)

Quando: sábado e domingo, dias 21 e 22 de março.

Horário: sábado das 10h às 20h, e no domingo, das 11h às 20h.

Local: Alameda ParkCity. Exposição “Sapatos Vermelhos: em frente à loja American Shoes.

Evento com visitação gratuita.