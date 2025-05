Chegada do Mounjaro ao Brasil amplia opções no tratamento de diabetes

A farmacêutica Eli Lilly anunciou no mês de abril a antecipação do lançamento do Mounjaro (tirzepatida) no Brasil. Inicialmente previsto para junho, o medicamento estará disponível nas farmácias brasileiras a partir da primeira quinzena de maio de 2025, com expectativa de distribuição nacional até o dia 15. Dados do último Censo do IBGE estimam que mais de 20 milhões de pessoas convivem com a doença diariamente.

O novo medicamento é um agonista duplo dos receptores GIP e GLP-1, hormônios envolvidos na regulação do metabolismo, produção de insulina e sensação de saciedade. A ação dual tem demonstrado eficácia tanto no controle glicêmico quanto na redução de peso em pacientes com diabetes tipo 2. No Brasil, o Mounjaro foi aprovado pela Anvisa em setembro de 2023 para o tratamento do diabetes tipo 2.

Segundo a médica endocrinologista e cofundadora da health tech G7med, Denise Franco, o diferencial do Mounjaro está na sua ação dual nos receptores GLP-1 e GIP, demonstrando maior eficácia na redução de peso e no controle glicêmico em comparação com medicações que atuam apenas no receptor GLP-1.

Inicialmente, o medicamento será comercializado nas dosagens de 2,5 mg e 5 mg, em canetas autoinjetoras de dose única. Cada embalagem contém quatro unidades, correspondendo a um mês de tratamento. Os preços variam conforme o ponto de venda e a adesão ao programa de suporte ao paciente da Lilly, com valores entre R$1.406,75 e R$2.384,34 .

Estudos clínicos indicam que é possível reduzir até 26,6% do peso corporal ao longo de 84 semanas de tratamento. No entanto, seu uso deve ser sempre realizado sob orientação médica e associado a um plano alimentar balanceado e à prática regular de exercícios físicos.

“Embora o Mounjaro seja uma alternativa eficaz, é importante ressaltar que ele deve ser utilizado em paralelo a um plano alimentar balanceado e exercícios físicos, como parte de um tratamento completo. Ele não substitui mudanças no estilo de vida, mas atua como uma ferramenta importante para ajudar na perda de peso”, complementa a especialista.

Comparativo entre Mounjaro e Ozempic

O Mounjaro (tirzepatida) e o Ozempic (semaglutida) são medicamentos injetáveis de aplicação semanal, indicados para o tratamento do diabetes tipo 2. Ambos atuam como agonistas do receptor GLP-1, mas a tirzepatida também estimula o receptor GIP, o que pode resultar em maior eficácia na redução de peso e controle glicêmico.

Estudos clínicos demonstraram que pacientes tratados com Mounjaro apresentaram maior perda de peso em comparação com aqueles que utilizaram Ozempic. Por exemplo, em um estudo publicado na revista JAMA Internal Medicine, os usuários de Mounjaro perderam, em média, 15,3% do peso corporal em um ano, enquanto os usuários de Ozempic perderam 8,3%. Além disso, o Mounjaro mostrou-se mais eficaz na redução dos níveis de hemoglobina glicada (A1C) em comparação com o Ozempic.

Quanto aos efeitos colaterais, ambos os medicamentos podem causar sintomas gastrointestinais, como náusea, diarreia e constipação. No entanto, os especialistas indicam que a tirzepatida pode estar associada a uma maior incidência desses efeitos.

